Uems abre seleção para professores temporários em Aquidauana

Estão abertas as inscrições para a seleção de professores temporários para a unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), em Aquidauana. As vagas são para a área de Educação Especial, Produção e Melhoramento genético Animal, Produção de Ruminantes, Produção de Não Ruminantes, Matemática e Química.

As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (4) até 12 de janeiro, com a ficha de inscrição disponível no portal da Uems, no link Editais e Concursos.

As provas serão realizadas de 7 a 9 de fevereiro, em Aquidauana. O processo seletivo será composto de prova escrita e prova de títulos e terá validade para o ano letivo de 2018 podendo, no interesse da Uems, ser prorrogado por mais um ano.

