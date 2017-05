UEMS abre seleção para professor temporário de filosofia

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo para a contratação de professor (a) de filosofia. A vaga é para Nova Andradina. Para se inscrever, é necessária a graduação em filosofia, pedagogia ou história; pós-graduação em qualquer área do conhecimento.

As inscrições estarão abertas no período de 3 a 12 de maio de 2017, com exceção aos feriados, de segunda a sexta-feira.

A ficha de inscrição estará disponível no endereço eletrônico www.uems.br. As provas serão realizadas no período de 5 a 7 de junho de 2017, em Nova Andradina/MS.

Os valores da hora/aula são: Auxiliar Graduado R$ 13,87; Auxiliar Especialista R$ 24,97; Assistente (Mestre) R$ 35,92 e Adjunto (Doutor) R$ 50,62.

O edital está na página 3 do DOE (Diário Oficial do Estado), desta quarta-feira (3).

