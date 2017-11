Uems abre seleção para docentes temporários em cinco Unidades Universitárias

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) comunica aos interessados sobre o lançamento de editais de abertura referente às inscrições para seleção de docentes, destinada à convocação, para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva, para cinco unidades universitárias – Campo Grande, Dourados, Jardim, Paranaíba e Ponta Porã.

Em Campo Grande, o edital específico é voltado a profissionais nas áreas de Dança e Teatro. Dourados tem oportunidades em diversas áreas: Ciências Biológicas, Matemática, Química Analítica, Química Geral e Turismo. Em Jardim, a oferta de vagas é para professores nas áreas de Geografia Humana e Pedagogia. A unidade de Paranaíba tem vagas nas áreas de Ciências Sociais, Direito e Filosofia. Já em Ponta Porã, o edital específico contempla vaga para docente da área de Ciências Contábeis.

Os processos de seleção são compostos pelas provas Didática e a de Títulos. As inscrições vão de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2017, com resultado final previsto para 15 de fevereiro de 2018, sendo que o contrato de professor substituto terá vigência de até 12 meses e vigorará a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Rubens Urue – Universdidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)