UEMS abre processo seletivo para contratação de professor de letras em Dourados

A Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas até 21 de fevereiro para contratação de professor com área de conhecimento em letras espanhol e letras língua portuguesa para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva da unidade de Dourados. O salário para a função é conforme a titulação e regime de horas trabalhadas.

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, disponível no site, e entregar juntamente com o currículo lattes e títulos de formação. Os documentos devem ser encaminhados pessoalmente ou pelos Correios, exclusivamente via Sedex, para a Comissão Organizadora de Seleção de Docentes da UEMS (Rod. Dourados/Itahum – km 12 – Dourados/MS CEP 79 804-970).

A maior remuneração é para Doutor que se trabalhado em regime de 20 horas receberá R$ 4.349,43 e se for 40 horas R$ 8.698,87. Em seguida há o Mestre que poderá receber R$ 3.086,31 ou R$ 6.172,62; Especialista R$ 2.144,93 ou R$ 4.289,85; e Graduado R$ 1.191,63 ou R$ 2.383,25.

O edital completo do processo seletivo está disponível para consulta no Diário Oficial do Estado, a partir da página 60.