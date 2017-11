Uems abre inscrições para Tutores a Distância para cursos EaD

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) abriu inscrições para a seleção de Tutores a Distância para atuarem nos cursos de bacharelado em Administração Pública, Licenciatura em Ciências Sociais, Licenciatura em Pedagogia e Pós-graduação lato sensu em Gestão Pública, a serem oferecidos pela Uems em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). As inscrições vão até dia 24 de novembro. Confira o edital.

Para concorrer à vaga, o candidato deverá preencher um formulário disponível na página da Diretoria de Educação a Distância (DEaD) e enviar os documento solicitados para o endereço especificado no edital.

Os candidatos selecionados no limite das vagas receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 765,00 que será paga diretamente pelo Sistema UAB-Capes, do Ministério da Educação. O período de duração das bolsas será limitado à duração do curso ou projeto ao qual o tutor estiver vinculado, conforme Portaria nº 183, de 21 de outubro de 2016, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), podendo ser concedida por tempo inferior ou mesmo sofrer interrupção, nos termos da legislação vigente.

São requisitos para a inscrição: residir em Dourados, ter disponibilidade de tempo para se dedicar 20 horas semanais às atividades de tutoria à distância, comprovar conhecimentos básicos de informática (sistema operacional Microsoft Windows XP ou posterior), sistema Microsoft Office e Internet, entre outros descritos no edital. As vagas seguem abaixo:

Curso Vagas Cadastro de Reserva Bacharelado em Administração Pública 6 6 Licenciatura em Ciências Sociais 7 7 Licenciatura em Pedagogia 6 6 Especialização em Gestão Pública 6 6 Total de Vagas 25 25

Tatiana Queiroz – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro