UEMS abre inscrição de processo seltivo para professor substituto de Letras

Salários podem chegar a R$ 8,6 mil - Arquivo

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu nesta quinta-feira (9) as inscrições para interessados em participar do processo seletivo para professor substituto com formação em Letras. Com salário de até R$ 8,6 mil, as vagas são para atuação em Campo Grande.

Conforme o edital, o candidato deverá ter formação em Letras e pós-graduação na área de Linguística ou Língua Portuguesa. O processo seletivo será realizado por meio de prova didática e de títulos entre os dias 29 a 31 de maio e terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

A remuneração varia de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87, dependendo da carga horária e da titulação do candidato.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio.