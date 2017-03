UEMS abre hoje inscrição para preencher 57 vagas no Estado

Começa nesta quinta-feira (23), às 17h, e segue até às 17h do dia 24 de abril, o período de inscrições no concurso público da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). Serão oferecidas 33 vagas em cargos de nível médio (salário de R$ 1.572,95) e 24 vagas para nível superior (salário de R$ 2.246,88).

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fapems (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul). A taxa de inscrição é de R$ 123,70 para os cargos de nível médio e R$ 197,92 para os cargos de nível superior.

A prova escrita objetiva será aplicada na data provável de 18 de junho de 2017.

