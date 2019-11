UEMS abre concurso público para contratação de professores temporários com salário de até R$ 8,6 mil

Inscrições já estão abertas - Arquivo

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) publicou edital nesta terça-feira (5) com a abertura das inscrições para o concurso público destinada à contratação, para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva de professores de pedagogia. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 14 de novembro. O salário pode chegar até R$ 8.698,86, dependendo da formação, para 40 horas semanais.

A remuneração dos professores contratados será fixada conforme titulação e carga horária de trabalho, podendo ser de 20h ou 40h. O título pode ser de graduado, especialista, mestre ou doutor. A ficha de inscrição estará disponível no site da UEMS, no link Editais e Concursos.

O processo seletivo será composto por prova didática e prova de títulos que somarão pontos conforme formação acadêmica e atividades extras curriculares. Mais informações pelo telefone (67) 3922-2001.