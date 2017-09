Uems abre 650 vagas em três cursos de graduação na modalidade a distância

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), por meio da Diretoria de Educação a Distância, abre 650 vagas para os cursos de graduação em Administração Pública, Ciências Sociais e Pedagogia, que são vinculados à Universidade Aberta do Brasil (UAB) e oferecidos na modalidade a distância.

O Processo Seletivo será regido pelos editais e executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems).

Vagas:

Edital 13: 550 vagas no total

Bacharelado em Administração Pública (4 anos): Aparecida do Taboado (100 vagas) e Paranhos (50 vagas).

Licenciatura em Ciências Sociais (4 anos): Água Clara (50 vagas), Bela Vista (50 vagas), Camapuã (50 vagas) Miranda (50 vagas).

Licenciatura em Pedagogia (4 anos): Aparecida do Taboado (150 vagas) e Paranhos (50 vagas).

Edital 14: 100 vagas para Japorã

Bacharelado em Administração Pública (4 anos): 50 vagas

Licenciatura em Ciências Sociais (4 anos): 50 vagas

Inscrições

Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico, solicitada no período entre às 8h do dia 21 de setembro de 2017 às 23h59 do dia 10 de novembro de 2017. O candidato poderá se inscrever somente para um único curso/polo.

A taxa de inscrição será de R$ 80 e deverá ser paga através do Boleto Bancário, até o dia 10 de novembro de 2017.

Provas

A prova escrita terá duração de 4h e será aplicada na data provável de 26 de novembro, no período matutino, com início às 8h (horário oficial de Mato Grosso do Sul), nos municípios onde se encontram instalados os polos EaD/UAB (Água Clara, Aparecida do Taboado, Bela Vista, Camapuã, Miranda e Paranhos).

Para mais informações e realização do cadastro acesse.

Eduarda Rosa – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro

