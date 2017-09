Uems abre 200 vagas para especialização na modalidade EaD

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), por meio da Diretoria de Educação a Distância (DEaD), abriu 200 novas vagas para o curso de pós-graduação em Gestão Pública na modalidade de Educação a Distância (EaD). O edital do Processo Seletivo foi publicado nesta segunda-feira (25), no Diário Oficial do Estado (DOE).

A especialização será oferecida pela Uems nos polos de EaD das cidades de Aparecida do Taboada, Paranhos e Japorã, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O Processo Seletivo será realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (FAPEMS).

O curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Pública, modalidade a distância, terá a carga horária de 420 horas, com previsão de, no mínimo, dois encontros presenciais por disciplina, com duração mínima de 15 meses e máxima de 18 meses.

Vagas:

Edital 1: 150 vagas

Especialização em Gestão Pública – Polo de Aparecida do Taboado (100 vagas)

Especialização em Gestão Pública – Polo de Paranhos (50 vagas).

Edital 2: 50 vagas

Especialização em Gestão Pública – Polo de Japorã (50 vagas)

Inscrições

Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico, no período de 25 de setembro de 2017 a 10 de novembro de 2017. O candidato poderá se inscrever somente para um único polo. A taxa de inscrição será de R$ 80 e deverá ser paga através de boleto bancário, até o dia 10 de novembro de 2017.

Provas

A prova escrita terá duração de 4 horas e será aplicada no dia 26 de novembr, no período matutino, nos municípios onde se encontram instalados os polos EaD/UAB (Aparecida do Taboado, Paranhos e Japorã).

Para fazer a inscrição ou obter mais informações acesse o Portal da Fapems.

Tatiane Queiroz – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários