UE pede solução pacífica para crise com a Coreia do Norte

A União Europeia afirmou estar preocupada com as tensões em relação à Coreia do Norte. O bloco argumentou nesta quarta-feira que o impasse com o país só poderá ser resolvido por meios pacíficos, em meio a uma escalada retórica entre Pyongyang e o governo dos Estados Unidos.

As declarações foram dadas por uma porta-voz da chefe da política externa da UE, Federica Mogherini. A porta-voz, Catherine Ray, disse que os acontecimentos são fonte de "grande preocupação para a UE".

"Uma paz duradoura e a desnuclearização da Península Coreana precisam ser atingidos por meio de fins pacíficos", afirmou a funcionária. Segundo ela, "isso exclui a ação militar".

A porta-voz disse também que Pyongyang "precisa cumprir sem atraso total e incondicionalmente com suas obrigações", no âmbito das resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários