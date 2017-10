UE mantém apoio firme ao premiê da Espanha na crise com Catalunha

A Comissão Europeia mantém-se firmemente ao lado do premiê da Espanha, Mariano Rajoy, em sua disputa com a região da Catalunha. Vice-presidente do órgão executivo da União Europeia, Valdis Dombrovskis afirmou que "a Comissão acompanha de perto a situação na Espanha e reitera seu pedido anterior de total respeito à ordem constitucional espanhola".

Dombrovskis disse que os comissários da UE discutiram brevemente na quarta-feira os acontecimentos na Espanha. Autoridades separatistas da Catalunha apelaram à Comissão Europeia para ajudar a mediar com Madri, mas Rajoy não quer esse auxílio.

"Nós apoiamos os esforços para superar a divisão e a fragmentação, para garantir a unidade e o respeito à Constituição espanhola", afirmou o vice-presidente da Comissão Europeia. Fonte: Associated Press.

