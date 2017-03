UE lamenta decisão de Trump sobre clima e China pede ação ao acordo de Paris

A União Europeia (UE) lamentou a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de desfazer as políticas dos EUA para combater o aquecimento global, ao mesmo tempo que a China pediu para que os EUA cumpra o acordo de Paris.

O Comissário Europeu de Energia, Miguel Arias Canete, disse que lamenta que "os EUA estejam recuando o principal pilar da sua política climática, o plano de Energia Limpa".

Canete disse que ele espera "outros meios dos Estados Unidos cumpram os compromissos assumidos no âmbito do acordo de Paris para combater a mudança climática". O acordo de Paris é um tratado no âmbito da Convenção-Quadro da Organização das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que rege medidas de redução de emissão dióxido de carbono a partir de 2020.

Ele disse que a UE vê o acordo como forma de criar empregos e estimular o investimento e o crescimento econômico, e disse que o bloco continuaria a respeitar seus compromissos.

Trump assinou um decreto na terça-feira eliminando inúmeras restrições sobre produção de combustíveis fósseis destinadas a controlar o aquecimento global.

Enquanto isso, o governo da China disse que vai cumprir suas promessas de frear as emissões de carbono .

Um porta-voz do ministério de Relações Exteriores da China, Lu Kang, disse nesta quarta-feira que a contenção da mudança climática é um "desafio enfrentado por toda a humanidade" e disse que Pequim estava comprometido para cumprir as suas promessas do acordo climático de Paris.

A China é o maior emissor mundial de gases industriais que alteram o clima, mas emergiu como líder nos esforços para controlar emissões. Fonte: Associated Press

