UE, Japão e EUA discutem tarifas de importação sobre aço e alumínio em Bruxelas

Representantes da União Europeia e do Japão estão realizando conversas sobre os planos do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas sobre o aço e o alumínio, diante do temor que eles possam desencadear uma guerra comercial mais ampla. A Comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmström, se reuniu neste sábado, em Bruxelas, com o ministro japonês da Economia, Comércio e Indústria, Hiroshige Seko. O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, deverá se juntar aos dois para conversas mais amplas ainda neste sábado.

A UE está buscando ter mais clareza de Washington sobre a possível isenção das tarifas norte-americanas para o bloco de 28 países. Caso isso não ocorra, a UE ameaçou aplicar tarifas de retaliação em produtos dos EUA. Nesta semana, Malmström apresentou as linhas gerais da eventual represália europeia, nas normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), que incidiria sobre uma cesta de produtos no valor de 2,8 bilhões de euros - o estimado das barreiras americanas.

Os principais parceiros comerciais e de negócios dos EUA alertaram que as tarifas podem gerar um contra-ataque, provocando uma guerra comercial e prejudicando aliados mais que do a China, o principal alvo da medida.

Fonte: Associated Press