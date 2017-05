UE está sendo "erroneamente acusada" por decisões de Estados membros, diz Draghi

O presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, se lançou em defesa da integração na Europa ao afirmar que a União Europeia está sendo "erroneamente acusada" por decisões individuais de seus Estados membros.

"É inquestionável que enfrentamos hoje desafios que só podem ser resolvidos por países da Europa agindo juntos", disse Draghi em discurso preparado para evento em Lausanne, na Suíça, onde ele recebe um prêmio da Fundação Jean Monnet para a Europa.

A união monetária "é por vezes reivindicada como a causa do baixo crescimento em partes da área do euro, mas vimos que, para os países que implementaram reformas estruturais e aplicaram políticas orçamentais sólidas, a moeda única não foi barreira ao sucesso", destacou.

Na última reunião de política monetária, o BCE manteve as taxas de juros e outras políticas inalteradas, como esperado pelo mercado. Em entrevista coletiva, Draghi comentou sobre evidências de recuperação econômica, mas disse que os membros do BCE não discutiram a redução de estímulos, que incluem uma taxa sobre depósitos abaixo de zero e um programa de compra de títulos de 60 bilhões de euros por mês. Fonte: Dow Jones Newswires.

