UE e Reino Unido têm trabalho pela frente antes de acordo sobre Brexit, diz May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse hoje que seu país e a União Europeia têm mais trabalho pela frente antes de chegaram a um acordo sobre as negociações do chamado "Brexit", como é conhecido o processo para a retirada do Reino Unido do bloco.

Segundo May, a reunião de cúpula da UE realizada em Bruxelas é um momento para os líderes avaliarem como obter novos avanços.

"Estou ambiciosa e otimista em relação ao futuro do Reino Unido nesta negociações, embora eu saiba que ainda temos trabalho pela frente", afirmou May, durante coletiva em Bruxelas. "Se vamos dar um passo adiante juntos, precisa ser por meio de um esforço comum. Devemos trabalhar juntos para conseguir um resultado que possamos defender e que funcione para todos", acrescentou.

Na cúpula, que durou dois dias, May tentou persuadir outros líderes da UE de que já tinham feito progresso suficiente nas conversas sobre o Brexit para avançar para a próxima fase de discussões sobre o futuro relacionamento comercial do Reino Unido com a Europa.

Para as lideranças da UE, porém, houve progresso, mas não suficiente para iniciarem a próxima etapa. A expectativa, disseram, é que conversas sobre a questão comercial poderão ter início em dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.