UE e Reino Unido não avançam em rodada no negociações sobre o Brexit

A União Europeia alertou o Reino Unido que as negociações da saída do país do bloco até agora não conseguiram abrir espaço para discussões sobre um acordo comercial futuro, que começam em outubro. Após quatro dias de diálogo, o negociador chefe da UE para o Brexit, Michel Barnier, afirmou que "nós até agora estamos longe do progresso suficiente" para que ele possa dizer aos líderes da UE que houve um avanço desejado nas conversas sobre a relação futura.

A UE tem insistido que deseja lidar com três tópicos antes que as discussões se concentrem em acordos comerciais. O bloco deseja acertar questões relacionadas aos direitos dos cidadãos, ao pagamento que Londres terá de fazer para deixar a UE e também à fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, antes de falar sobre comércio. "A cada dia que passa estamos mais próximos da data da saída", comentou Barnier.

O Reino Unido, que detonou o processo de dois anos para deixar a UE em março, espera que as discussões sobre a relação futura possam começar já em outubro. O negociador chefe britânico para o tema, o secretário David Davis, admitiu que ainda existem "diferenças significativas" e pediu que a UE mostre "flexibilidade" para romper o impasse. Barnier afirmou que a UE estava pronta para intensificar o ritmo das negociações.

Davis comentou os compromissos financeiro em aberto dos britânicos com a UE. Há estimativas de que o Reino Unido possa ter de pagar cerca de 60 bilhões de euros (US$ 71 bilhões), o que para muitos no governo britânico é excessivo. "Nós temos um dever com nossos contribuintes de questionar isso rigorosamente", afirmou Davis. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários