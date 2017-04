UE diz que Turquia precisa dar sinais mais claros de que deseja entrar no bloco

A União Europeia manteve em aberto a possibilidade de que a Turquia se torne um membro do bloco, mas disse que Ancara precisa dar sinais mais claros de sua intenção de cumprir com os critérios em áreas como direitos humanos e Estado de Direito.

A chefe da política externa da UE, Federica Mogherini, afirmou nesta sexta-feira que, apesar das dúvidas demonstradas por alguns ministros das Relações Exteriores, a UE defende a continuação do prolongado processo de diálogo com a Turquia. A autoridade acrescentou, porém, que "cabe a eles expressar sua disposição de continuar a ser um país candidato, de continuar a estar interessado ou não em entrar na nossa família".

Mogherini lembrou de regras democráticas, como a proteção às minorias e a proibição da pena de morte. "As regras do clube são claras", resumiu. "Nós estaríamos felizes de tê-los, mas é necessário um nível de esclarecimento, diria eu, do lado deles." Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários