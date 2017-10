UE dá prêmio de direitos humanos à oposição e a presos políticos da Venezuela

A oposição democrática e os prisioneiros políticos da Venezuela venceram nesta quinta-feira o prêmio Sakharov de direitos humanos da União Europeia. O Parlamento Europeu afirmou que desejava homenagear a coragem dos estudantes e políticos que combatem por liberdade frente a um governo repressivo.

Membro do grupo liberal ALDE, Guy Verhofstadt disse que "o prêmio apoia a luta das forças democráticas por uma Venezuela democrática". Ele pediu que a comunidade internacional se una à luta pela liberdade das pessoas no país sul-americano.

No ano passado, o prêmio foi para duas mulheres yazidis que escaparam de ser escravas sexuais do grupo Estado Islâmico.

O prêmio leva o nome do dissidente soviético Andrei Sakharov e foi criado em 1988 para celebrar indivíduos ou grupos que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais.

Outros finalistas neste ano incluíam uma cristã paquistanesa que está no corredor da morte há seis anos, um defensor dos direitos humanos na Guatemala, dois presos favoráveis aos curdos na Turquia, um dramaturgo com cidadania da Eritreia e da Suécia que está detido na Eritreia e um ativista dos direitos humanos do Burundi. Fonte: Associated Press.