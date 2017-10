UE continuará a apoiar e implementar acordo nuclear com Irã, diz Mogherini

A União Europeia continuará a apoiar e implementar o acordo nuclear com o Irã, declarou a comissária para Relações Exteriores da União Europeia (UE), Federica Mogherini, em resposta às declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaçou deixar o acordo, caso o Congresso americano e países aliados não façam alterações no tratado.

Mogherini criticou as afirmações do presidente americano e disse que o acordo nuclear é um "tratado robusto" que funciona e que não pode ser encerrado por qualquer líder, de forma bilateral, incluindo Trump.

O acordo "é robusto e fornece garantias e um forte mecanismo de monitoramento para que o programa nuclear do Irã seja, e permaneça, exclusivamente para propósitos civis", disse.

Segundo Mogherini, "não houve nenhuma violação de nenhum dos compromissos" postulados no acordo, contrariando Trump. Ela destacou que o presidente americano não pode termina com o acordo sozinho. "O presidente dos EUA tem muitos poderes. Este não é de um deles", declarou. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários