UE aprova resolução que exclui negociações comerciais paralelas ao Brexit

Parlamentares da União Europeia aprovaram hoje uma resolução que determina que as negociações para o "Brexit", como é conhecido o processo para a retirada do Reino Unido do bloco, ocorram em etapas. A decisão vai contra o desejo do governo britânico, que gostaria que as discussões do Brexit e sobre um futuro acordo comercial se desenrolassem ao mesmo tempo.

A resolução foi aprovada com 516 votos a favor, 113 contra e 50 abstenções, mostrando a árdua tarefa que a primeira-ministra britânica, Theresa May, terá pela frente.

As negociações do Brexit foram iniciadas formalmente na semana passada. Fonte: Associated Press.

