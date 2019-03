UE adverte premiê que adiamento do Brexit terá custo político e econômico

Qualquer adiamento do Brexit terá um "custo econômico e político", advertiu o negociador europeu, Michel Barnier. O Reino Unido deve abandonar a União Europeia no dia 29, mas a primeira-ministra britânica, Theresa May, indicou ontem que pretende enviar uma carta aos 27 membros do bloco pedindo três meses de adiamento. Todos os integrantes da UE têm de aprovar a solicitação.

May decidiu pedir o adiamento depois de o presidente da Câmara dos Comuns acabar com os planos da premiê de realizar uma terceira votação sobre o acordo para o Brexit. John Bercow disse que, se o acordo não tiver nenhuma mudança, não pode entrar em votação. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.