Ucrânia tem eleições com disputa acirrada

Cerca de 36 milhões de ucranianos vão às urnas hoje (31) para escolher seu novo presidente. É o primeiro pleito desde a crise de 2014, quando eleições foram antecipadas após o então presidente, Viktor Yanukovych, sair do país para a Rússia em razão dos protestos no país. Na ocasião, uma polarizada disputa opôs separatistas russos e defensores da proximidade com a União Europeia.

Naquele pleito, saiu vencedor Petro Poroshenko. Ele é um dos nomes na disputa deste domingo, concorrendo à reeleição. Também concorre a ex-primeira ministra do país em dois períodos, em 2005 e de 2007 a 2010, Yulia Timochenko.

Mas por fora, e com boas chances, chega ao dia de votação um “azarão”: o comediante Wolodymyr Zelenski. O ator apresenta shows de sátira e, curiosamente, é o protagonista de uma série em que representa um professor que se torna presidente do país.

No total, são 36 candidatos. Mas pesquisas indicam que apenas esses três estão no páreo com chances para chegar ao segundo turno. Zelensky tem, a depender da fonte, entre 20% e 30% das intenções de voto. Já Poroshenko e Timochenko estariam com cerca de 17% de apoio do eleitorado.

Segundo análise da Deutsche Welle, Zelensky aparece como uma alternativa de renovação, com apelo junto ao eleitorado jovem e discurso populista. Já Porosehnko e Timochenko seriam vistos como a “velha política”, como representantes das limitações das forças políticas que se alternaram no poder nas últimas gestões no país. Se eleita, Yulia Timochenko será a primeira mulher presidente da Ucrânia.

* Com informações da Deutsche Welle