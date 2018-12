Ucrânia afirma que Rússia desbloqueou parcialmente dois portos no Mar de Azov

A Rússia desbloqueou parcialmente os portos ucranianos no Mar de Azov, anunciou na terça-feira, 4, o ministro de Infraestrutura da Ucrânia, Volodimir Omelian. "Os portos de Berdyansk e Mariupol foram parcialmente desbloqueados. Os barcos entram e saem pelo Estreito de Kerch, que liga o Mar Negro ao de Azov", indicou o ministro.

A tensão é alta na região desde que, no dia 25, a Rússia capturou três navios militares ucranianos que tentavam entrar no Mar de Azov. No entanto, não houve progresso em relação à situação dos marinheiros presos pelos russos.

Acusados pela de terem entrado ilegalmente nas águas territoriais russas, os marinheiros foram transferidos para Moscou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.