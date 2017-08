Uber lança plataforma para empresas e promete economia de custos

Nós construímos a plataforma Uber para Empresas para ajudar organizações a melhorar o modo como elas locomovem as pessoas que mais importam para elas. Quando começamos, nosso foco era a eficiência das viagens de negócios, por meio de funcionalidades como faturamento mensal e relatórios customizáveis, mas não demorou muito para percebermos que as empresas precisavam da Uber para muito mais. Seja para ajudar na segurança de seus funcionários quando vão embora do trabalho tarde da noite, oferecendo vantagens para um deslocamento eficiente, ou seja para criar experiências de “primeira classe” para recrutadores. Nossos clientes estavam nos pedindo para resolver algumas de suas necessidades comerciais mais importantes.

É por isso que hoje apresentamos a nova versão da Uber para Empresas, voltada para facilitar que organizações administrem tudo o que precisam fazer com a Uber. Com nossos primeiros clientes em mente, a nova Uber para Empresas vem com novas ferramentas com a simplicidade e a mágica que tornou a Uber o que é hoje. Entre as principais funcionalidades estão:

Perfis de uso e de viagem: novas ferramentas que permitem a criação de programas de viagem para diferentes necessidades de deslocamentos, como casa-empresa, viagens comerciais ou qualquer outra necessidade. Os gerentes podem configurar uma política de “viagens noturnas” que funcione apenas para ir do trabalho para casa, após as 20h. A empresa pode escolher o quanto quer subsidiar por viagem e, se os funcionários precisarem fazer viagens longas, não tem problema! Tudo o que ultrapassar a verba permitida será cobrado conforme o método de pagamento escolhido pelo usuário.

Customização para viagens Uber: agora empresas podem criar regras de uso para os funcionários e clientes que vão desde o tipo de carro que podem usar, quanto podem gastar, a hora do dia em que a viagem deve ocorrer até o local de onde uma viagem precisa partir ou chegar. Misture e combine essas regras para ter ainda mais controle para sua empresa.

Acesso diferente para grupos diferentes: as empresas podem fornecer níveis customizados de acesso à Uber, dependendo da necessidade de cada pessoa. Por exemplo, você pode dar a todos os seus colaboradores R$10 (ou mais) para o deslocamento diário casa-empresa, enquanto dá aos recrutadores acesso especial para pedir viagens para candidatos via UberCENTRAL. Ao segmentar a sua empresa por equipes, nível ou localização, você pode tirar a sua política de transporte do âmbito administrativo e facilmente trazê-las para vida.

Nova interface: Nós redesenhamos todo o painel e a experiência do Uber para Empresas. Um fluxo simplificado de configuração grupos e programas de viagem. Além disso, o acesso ao UberCENTRAL é facilmente controlado, assim você pode habilitar funcionários que interagem com clientes, convidados ou candidatos, para chamarem carros para suas viagens.

O que isso significa para as empresas? Significa economia de custos, pois podem garantir que os colaboradores só farão viagens de acordo com a política definida pela empresa. Significa economia de tempo para gerentes e administradores, que podem agora construir perfis de viagem para toda a empresa ou para grupos específicos. E significa colaboradores e clientes mais satisfeitos uma vez que a Uber pode eliminar o estresse de dirigir e procurar por vagas de estacionamento e dá para as pessoas mais tempo para responder e-mails, curtir um cafezinho matinal ou ter alguns minutos para relaxar.

Veja Também

Comentários