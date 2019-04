Uber fecha contrato com Serpro para checar dados de veículos e motoristas em tempo real

A checagem é feita pelo DataValid, solução desenvolvida pelo Serpro que, com a autorização do Denatran, verifica informações da CNH e do CRLV dos motoristas interessados em trabalhar para Uber - Foto: Divulgação

A Uber e o Serpro, empresa de TI do Governo Federal, anunciaram nesta terça-feira, 2, o fechamento de contrato de âmbito nacional. Por meio dele, a Uber poderá, em tempo real, obter a confirmação de informações cadastrais sobre veículos, motoristas e candidatos a motorista. A checagem é feita pelo DataValid, solução desenvolvida pelo Serpro que, com a autorização do Denatran, verifica informações da CNH e do CRLV dos motoristas interessados em trabalhar para Uber. A tecnologia vai permitir que os dados sejam verificados com eficácia, rapidez e eficiência.

Com o DataValid, a Uber vai poder verificar on-line, junto ao cadastro, se estão corretas as informações fornecidas, garantindo a identidade dos motoristas. A solução também verifica se a carteira de habilitação está válida ou não. As fotos dos motoristas também serão validadas digitalmente, por comparação entre as imagens fornecidas pelo condutor com as arquivadas pelas autoridades de trânsito.

"Segurança é prioridade para a Uber e o trabalho de aprimoramento nesse tema tem de ser contínuo: estamos comprometidos em sempre construir uma plataforma melhor, para proporcionar viagens cada vez com mais recursos de segurança e com mais confiabilidade", explica o diretor de Comunicação da Uber no Brasil, Fabio Sabba. "Acreditamos que por meio da tecnologia conseguiremos oferecer recursos de segurança cada vez mais robustos de forma escalável. A integração com um parceiro com a expertise do Serpro e as informações do Denatran permitirá que os nossos critérios de qualidade e segurança sejam aplicados cada vez com maior eficiência e rapidez", avalia.

"A atuação do Serpro no governo digital, impulsionada nesse momento pelo Denatran, resulta em produtos como o Datavalid, que contribuem significativamente para a melhoria do ambiente de negócio das empresas brasileiras", ressalta o diretor de relacionamento do Serpro, André de Cesero.

Checagem de motoristas - Todos os motoristas parceiros cadastrados na Uber, antes de começar a conduzir passageiros, passam por uma checagem de antecedentes criminais. Esse processo acontece nos termos da lei e é realizado por empresa especializada. A partir dos documentos fornecidos para registro na plataforma, a empresa consulta informações de diversos bancos de dados oficiais e públicos de todo o país, em busca de apontamentos criminais antes do profissional começar a dirigir utilizando o app. Pelo menos uma vez a cada 12 meses A Uber também realiza rechecagens periódicas dos motoristas já aprovados. De tempos em tempos, o aplicativo da Uber pede, aleatoriamente, para que os motoristas parceiros tirem uma selfie, antes de aceitar uma viagem ou de entrarr on-line.