Twitter irá liberar um emoji especial aos que utilizarem a hashtag #Eclipse2017

O Twitter, em parceria com o canal The Weather Channel (@weatherchannel), transmite ao vivo o eclipse solar nesta segunda-feira (21) a partir das 14h (horário de Brasília). Além disso, um emoji especial para a data será ativado ao utilizar a hashtag #Eclipse2017. Para assistir, acesse a página da transmissão.

Sobre o Twitter

O Twitter (NYSE: TWTR) mostra o que está acontecendo no mundo. Desde últimas notícias e entretenimento até esportes e política, ou de grandes eventos a interesses cotidianos, se algo está acontecendo em qualquer lugar, acontece primeiro no Twitter. O Twitter é o lugar onde a história completa se desenrola com todos os comentários em tempo real e onde eventos ao vivo ganham vida, diferente de qualquer outro lugar. O Twitter está disponível em mais de 40 idiomas em todo o mundo. O serviço pode ser acessado pelo twitter.com e em uma variedade de dispositivos móveis. Para mais informações, visite about.twitter.com ou siga @twitter. Para instruções em como baixar os aplicativos do Twitter ou Periscope, acesse twitter.com/download e periscope.tv.

Veja Também

Comentários