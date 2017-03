Twitter: discurso de Trump no Congresso bate recorde com 3 milhões de tuítes

Foram registrados ontem 3 milhões de tuítes durante o primeiro discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, no Congresso, tornando este discurso o mais tuitado entre os discursos de presidentes no Congresso na história da plataforma, informou o Twitter nesta quarta-feira.

De acordo a rede social, a marca anterior durante um discurso no Congresso era de 2,6 milhões, atingida por Barack Obama em 2015.

O momento em que mais tuítes foram enviados foi quando o republicano pediu para revogar e substituir o Obamacare, seguido pela saudação de Trump a Carryn Owens, a viúva do chefe sênior William "Ryan" Owens, que foi assassinado no mês passado no Iêmen.

Enquanto isso, o Google disse que a pergunta que os usuários mais pesquisaram foi "Quem escreveu o discurso de Donald Trump?", além de pesquisarem também se Trump era do partido Democrata ou Republicano. Fonte: Associated Press

