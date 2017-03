TV Brasil inaugura nova fase nesta segunda-feira

A partir de hoje (6), a TV Brasil, que completa uma década neste ano, entra em nova fase. A emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) estreia uma programação mais diversificada, com temáticas especiais para cada dia da semana, novas atrações e mais espaço para o jornalismo ao vivo.

“Vamos apresentar um novo modelo de programação que ofereça atrações variadas e de interesse das pessoas”, anuncia o superintendente da TV Brasil, Caique Novis.

Na nova grade, programas jornalísticos inéditos, comandados por Roseann Kennedy e Adalberto Piotto, mesclam-se a atrações consagradas como o Sem Censura e o Stadium, que trazem novidades e cenários repaginados. Piotto estreia o jornalístico diário Cenário Econômico, enquanto Roseann conduz seu novo programa de entrevistas, o Conversa com Roseann Kennedy. No programa de estreia, hoje, Roseann entrevista a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia.

O horário noturno tem novidades. Após a faixa de dramaturgia, a TV exibirá, de segunda a sexta, a partir das 21h30, uma temática especial para cada dia da semana. Na segunda-feira, a emissora apresentará programas de opinião; na terça, de cultura; na quarta, de conhecimento; na quinta, sobre realidade; e, na sexta, sobre diversidade.

Jornalismo ao vivo

Na nova fase, a TV exibirá jornalismo ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 16h30 às 20h30. A faixa começa com o Fique Ligado, que traz notícias de entretenimento, cultura e variedades, apresentado por Gustavo Minari. Às 17h, o Sem Censura vai ar com novo cenário e maior dinamicidade, sempre trazendo para a roda de debates entrevistados de renome para conversas descontraídas sobre temas de relevância social e cultural, conduzidas por Vera Barroso.

Às 18h, a emissora estreia o Cenário Econômico. Comandado por Adalberto Piotto, o programa é uma parceria entre a TV Brasil e a BM&FBovespa, de onde será transmitido ao vivo. O noticiário apresentará o dia a dia da economia, seu impacto na vida das pessoas e entrevistas com nomes importantes do ambiente econômico do país.

Nos Corredores do Poder continua no ar às 18h30, com os fatos e bastidores da política apresentados por Roseann Kennedy. Às 19h, é a vez do Stadium. Mais antigo programa esportivo da TV brasileira, Stadium completa 40 anos neste ano e também traz novidades: novo cenário, novos quadros e, agora, com apresentação em Libras, a língua brasileira de sinais. Completando a faixa de jornalismo diário, entra no ar, das 19h45 às 20h30, o Repórter Brasil Noite.

“Queremos valorizar o jornalismo e oferecer ao público notícias e análises do mundo político, econômico, esportivo e cultural. E tudo isso diariamente e ao vivo”, diz Caique Novis. “O telespectador poderá acompanhar os principais fatos da atualidade, de segunda a sexta, a partir de programas conduzidos por jornalistas talentosos e experientes”, acrescenta o superintendente da TV Brasil.

Programação noturna

Uma das inovações da emissora é a organização da grade semanal por temáticas especiais. Depois da faixa de dramaturgia, a partir de 21h30, a TV Brasil oferece programas diferenciados voltados para assuntos específicos.

Na segunda-feira, o tema é opinião. O telespectador assistirá a programas dedicados ao debate e à diversidade de visões e opiniões. Para esse dia, a novidade é a estreia do Conversa com Roseann Kennedy. A jornalista apresentará, sempre às 21h30, uma entrevista de 30 minutos com nomes importantes da atualidade. A ideia é promover a ampla discussão dos grandes temas da política, da economia, da cultura e da realidade brasileira.

Às 22h, entra no ar o Diálogo Brasil, com mais entrevistas. O programa discute, a cada semana, assuntos como educação, esporte, saúde, cultura e também política. Em seguida, às 23h, a TV exibe o CPLP – Nossa Língua, que apresenta documentários sobre cultura e sociedade nos países de língua portuguesa.

Na terça, o assunto é cultura. A TV Brasil oferece música, teatro, cinema. “Do samba ao baião, dos palcos às lentes, muito conteúdo e alimento para a alma”, resume Caique, em relação a essa faixa especial, que começa, às 21h30, com o Arte do Artista, com Aderbal Freire. Na sequência, às 22h, entra no ar o Samba na Gamboa, apresentado por Diogo Nogueira. E continua com séries, como a atual O Milagre de Santa Luzia, às 23h; e o programa Todas as Bossas, espaço tradicional da emissora para os melhores shows e performances culturais do país, que entra no ar à meia-noite.

Conhecimento é o tema da quarta-feira. Nesse dia, a emissora exibirá programas, em forma de ficção ou documentário, com histórias que emocionam, despertam a curiosidade e enriquecem o conhecimento sobre o mundo. Às 21h30, a TV mantém a transmissão da série infanto-juvenil A Grande Viagem. Às 22h, entra no ar o Futurando, que discute ciência, meio ambiente, tecnologia e projetos inovadores. Às 22h30, o Bom Dia, Arqueologia recebe pesquisadores, arqueólogos e outros especialistas que apresentam trabalhos sobre as descobertas e os dilemas da arqueologia no Brasil. Em seguida, às 23h, o Cine Nacional, apresentado por Priscila Rangel, destaca a produção nacional, com filmes de várias épocas e gêneros.

A noite de quinta é dedicada à realidade, com reportagens investigativas, de análise e entrevistas que discutem o país e o mundo. A série Incertezas Críticas, que vai ao ar às 21h30, analisa o mundo contemporâneo por meio de entrevistas com intelectuais como Noam Chomsky e Alain Touraine. Às 22h, o programa recordista em prêmios da TV Brasil, Caminhos da Reportagem, apresenta grandes histórias com seriedade e sensibilidade. Às 23h, o Camarote 21, produzido pela Deutsche Welle Brasil, apresenta destaques da cultura contemporânea internacional. E, às 23h30, o programa Café Filosófico discute, em uma série de encontros, os anseios e as angústias dos indivíduos na sociedade atual.

A sexta-feira é o dia de celebrar a tolerância, as diferenças e a diversidade. Às 21h30, o programa Entre Fronteiras traz sempre histórias instigantes de diferenças culturais existentes nos limites do país. Às 22h, Entre o Céu e a Terra mistura ficção e documentário para revelar, por meio da diversidade regional e cultural do Brasil, como as mais diferentes religiões se posicionam sobre temas da humanidade. Em seguida, às 23h, o Estação Plural traz, de forma leve e descontraída, entrevistas e debates sobre comportamento, com temas ligados ao universo LGBT, mas de interesse ou curiosidade geral. À meia-noite, toda a diversidade musical do Brasil é apresentada pelo História das Canções, que traça um panorama sobre a trajetória de ícones da música romântica brasileira.

Campanhas

A TV Brasil também aposta em campanhas de conscientização. Mais tolerância, mais diversidade, mais gentileza são exemplos de temas de vinhetas que ganham destaque ao longo da programação. A ideia é estimular o respeito aos valores coletivos e individuais.

“Queremos assumir o compromisso de, além de produzir conteúdo com mais credibilidade e diversidade, cultivar valores humanísticos”, destaca Caíque Novis.

Com bom humor e criatividade, uma série de vinhetas com essas preocupações já está sendo produzida e exibida para a veiculação ao longo deste ano. De cara nova, a TV Brasil aprimora sua missão de oferecer uma programação com mais qualidade, mais informação, mais diversidade e credibilidade.

