TV Brasil em São Paulo muda para o canal 1

A partir desta segunda-feira (22), assistir à TV Brasil em São Paulo ficará ainda mais prático e rápido, no canal aberto 1.

Para ter acesso ao canal 1 – TV Brasil, da TV Digital Aberta em São Paulo, basta ir ao menu do seu aparelho televisivo, procurar pela programação automática dos canais, iniciar o processo de sintonia e, ao final da “varredura”, você terá o canal 1 programado como TV Brasil em alta definição de imagem e qualidade de som digital.

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Luiz Carlos Pereira Gomes, ressalta que a mudança é estratégica e aproxima ainda mais a emissora do público: “A partir de agora, a TV Brasil ganha em posicionamento e relevância em relação aos demais canais. Levar uma TV em canal aberto digital para a maior cidade da América e abrir o espectro de frequências com o canal 1 tem uma representatividade muito grande”.

São Paulo e a grande metrópole terão acesso à informação qualificada, à maior programação infantil da TV brasileira – com mais de 10 horas por dia; muito entretenimento, música, cultura, educação e esportes.

O Diretor de Conteúdo e Programação da EBC, Denilson Morales, conta que a data da mudança foi escolhida por conta do caráter histórico do mês de junho e da relação com a TV brasileira. “Há 70 anos, em São Paulo, ocorria a primeira transmissão experimental de TV no País e, nada mais simbólico e importante que a TV Brasil, uma emissora que se recria, que se consolida, que é de todos os cidadãos, estar no canal número 1, na maior cidade do Brasil”, afirma. Ele lembra que o mês de junho também carrega outros grandes significados de relevância ao povo brasileiro – como as festas juninas, a comemoração dos 50 anos da conquista do Tri Campeonato de Futebol no México e o mês da Mídia.

Morales destaca que a TV Brasil, emissora da EBC, é referência em comunicação pública, a exemplo de outras Tvs públicas no mundo com BBC, RAI, RTP, TVE. “A TV Brasil apresenta à sociedade uma programação que contribuí para a formação, por meio de produtos diversos, gratuitos e de qualidade. Nos últimos anos, vem se consolidando junto à população. E, a partir de segunda-feira, como em outras cidades do país onde já estamos em canais iniciais – RJ, MA, DF - seremos ainda mais reconhecidos e continuaremos fortalecendo o principal canal público de TV do País”, enfatiza o diretor.

Com uma programação renovada e dinâmica, a emissora pública estreou neste mês de junho cinco novas atrações. A nova temporada do Conhecendo Museus, o novo programa TV Brasil Esporte, e as séries documentais inéditas Vale Indomado, Animais Bebês e Criaturas Estranhas, (terça às 21h), produções do canal canadense “Love Nature”.

Com episódios diários, de segunda a sexta, às 7h15, o programa Conhecendo Museus percorre vinte espaços culturais sobre moda, gastronomia, ciência e tecnologia. A produção é uma parceria da EBC com a Fundação José de Paiva Netto (FJPN) e o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Apresentado pelo jornalista Paulo Garritano, o TV Brasil Esporte vai ao ar de segunda a sexta, às 19h30, e destaca conteúdos que envolvem diferentes modalidades e entrevistas com grandes ídolos do esporte brasileiro.

A série Vale Indomado revela a fauna africana nas áreas alagadas do Vale do Rio Luangwa, na Zâmbia. Em três episódios, a produção do canal canadense Love Nature mostra a planície que abriga uma grande variedade de espécies da vida selvagem. Segunda, às 20h30.

Terça, às 20h30, a produção Animais Bebês mostra uma sequência de filhotes adoráveis de diversas espécies da vida selvagem. Os primeiros passos de encantadores recém-nascidos do reino animal são tema da obra que mostra os desafios para gigantes da natureza no primeiro dos sete episódios. Logo em seguida, às 21h, o programa Criaturas Estranhas acompanha a rotina de espécies com aparências bizarras e incomuns em diferentes habitats. A atração mostra as habilidades especiais de camuflagem e trapaças de seres exóticos. São espécies da fauna e da flora que tiveram um processo de evolução bem peculiar.

Reveja o evento:

Veja aqui como sintonizar a TV Brasil.