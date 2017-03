A partir de amanhã (27), a TV Brasil, em São Paulo, poderá ser sintonizada por meio do canal 62.1 digital e em HD.

A mudança no canal foi definida pela Portaria nº 1.289 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.



Além da mudança de canal, na quarta-feira (29), o sinal analógico de TV será desligado na cidade de São Paulo e em municípios do entorno.

Veja Também

Comentários