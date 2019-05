TV Brasil é finalista no Prêmio CNBB

Dois episódios do programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, são finalistas em premiação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (Prêmio CNBB). O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (13). Foram indicados os episódios O Poder da (Des)informação e A Arquitetura que nos Une, ambos para o ‘Prêmio de TV - Clara de Assis’, na categoria ‘Documentário’.

Os nomes dos vencedores serão conhecidos em cerimônia de entrega no dia 19 de julho, durante o 11º Mutirão Brasileiro da Comunicação, realizado em Goiânia (GO).

Confira aqui a lista dos finalistas.

Você pode assistir aos episódios A Arquitetura que nos Une e O Poder da (Des)informação por meio do EBC Play, aplicativo e plataforma web onde é possível assistir de qualquer lugar, sob demanda, aos seus programas favoritos da TV Brasil.

Fichas técnicas:

A Arquitetura que nos Une

Reportagem: Flavia Peixoto, Paula Abritta e Priscila Kerche

Produção: Aline Beckstein, Flavia Peixoto, Mariana Fabre, Paula Abritta e Thaís Rosa

Imagens: Gilmar Vaz, Jefferson Pastori, Milene Nunes, Rogerio Verçoza e Sigmar Gonçalves

Auxílio técnico: Alexandre Souza, Caio Araújo, Edivan Viana, Ivan Meira, João Batista Lima e Jone Geraldo

Edição de texto: Bianca Vasconcelos e Francislene de Paula

Edição de imagem e finalização: André Eustáquio, Carlos Almeida, Maikon Matuyama e Rodger Kenzo

Arte: Julia Costa, Pâmela Lopes

Coordenadora do Núcleo de Programas Jornalísticos: Ana Passos

Gerente do Núcleo de Programas Jornalísticos: Cintia Vargas

O Poder da (Des)informação

Reportagem: Gracielly Bittencourt

Produção: Amanda Cieglinski, Gracielly Bittencourt, Naitê Almeida

Apoio à produção: Alessandra Lago, Aline Beckstein, Paula Abritta, Camila Fregona (TV UFES)

Imagens: Rogerio Verçoza, Sigmar Gonçalves

apoio às imagens: Amâncio Ronqui, Ana Oggioni (TV UFES), André Rodrigo Pacheco, Alexandre Souza, Caio do Carmo, Daiana Rocha (TV UFES),João Marcos Barbosa, Leandro Oliveira, Nicolas Rodrigues (TV UFES)

Auxílio técnico: Dailton Matos, Edivan Viana

Edição de texto: Flávia Lima

Edição de imagem e finalização: Henrique Corrêa, Márcio Stuckert

Arte: Julia Costa

Coordenadora do Núcleo de Programas Jornalísticos: Ana Passos

Gerente do Núcleo de Programas Jornalísticos: Cintia Vargas