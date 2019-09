TV Brasil apresenta horário nobre mais cedo a partir desta segunda

As produções do horário nobre da TV Brasil entram no ar mais cedo durante a semana, às 21h30, a partir desta (30), quando os telespectadores podem conferir os novos horários das principais atrações da emissora pública.

Em um formato leve e dinâmico, o programa Fique Ligado ganha nova faixa, às 23h30, de a -feira. A revista eletrônica traz notícias de tecnologia, cultura e arte com apresentação de Gustavo Minari e Annie Zanetti.

Às segundas, o horário nobre começa às 21h30 com Um Jogo de Emoções, produção documental da Deutsche Welle sobre a história do futebol. Logo depois, ao vivo, às 22h, o programa esportivo No Mundo da Bola traz convidados especiais para um papo conduzido por Sergio du Bocage com os comentários de Marcio Guedes e Maurício Costa. Na sequência, às 23h, as entrevistas do Impressões ganham novo dia enquanto as histórias de superação da série Bravos são exibidas à meia-noite.

O premiado jornalístico Caminhos da Reportagem entra no ar mais cedo, às ças, às 21h30, com matérias especiais. A produção revela grandes histórias, com uma visão diferente, instigante e complexa de temas atuais. Às 22h, o debate de políticas públicas é o mote do Brasil em Pauta. Já às 22h30, a atração é a série ambiental Parques do Brasil. O programa Futurando, da Deutsche Welle, aborda ciência e tecnologia às 23h e, à meia-noite, Moisés Rabinovici apresenta Um olhar sobre o Mundo.

A sétima arte ganha a telinha da TV Brasil às quartas. A sessão de cinema começa às 21h30 com os clássicos do saudoso diretor e humorista Amácio Mazzaropi na faixa Cine Retrô. À meia-noite, a emissora pública exibe grandes produções do cinema brasileiro que retratam a realidade do país no Cine Nacional.

As séries recém-lançadas Faróis do Brasil e Fortes do Brasil são os destaques de -feira, às 22h e 22h30, respectivamente. Na sequência, às 23h, a produção documental Galápagos, da BBC, cativa o público com paisagens impressionantes enquanto a série Amazônia Legal aborda sobre os arranjos produtivos da região, à meia-noite.

A música embala as sextas. A trilha sonora de sucessos do cancioneiro nacional traz apresentações preservadas no acervo da emissora pública na série Grandes Musicais. Na sequência, às 22h30, os shows gravados com astros no estúdio do canal animam o telespectador. A faixa termina com a série Visceral Brasil que em sua temporada, à meia-noite, traça um panorama sobre a música brasileira de raiz na visão de alguns dos artistas mais originais que representam as tradições culturais dos quatro cantos do país.

Faixa com atrações ao vivo

A programação noturna da TV Brasil é antecedida por programas tradicionais que têm transmissão ao vivo de a -feira. O bate-papo vespertino do Sem Censura entra no ar às 17h com os convidados de Vera Barroso e Bruno Barros. Em seguida, no Cenário Econômico, às 18h, o jornalista Adalberto Pioto explica de uma forma simples como a economia afeta o dia a dia das pessoas.

O início da noite, às 18h30, traz uma sequência de produções para o público jovem na sessão TV Brasil Animada com as séries Gaby Estrela, às 18h30; e O Pantanal e outros bichos, às 19h05. Já às 19h40, a atração é o programa infantil de culinária Cozinhadinho, apresentado pela nutricionista Andrea Santa Rosa com a participação de quatro crianças.

O telejornal Repórter Brasil traz as principais notícias do país e do mundo às 20h15 sob o comando de Katiuscia Neri e Paulo Leite. Em seguida, o destaque fica por conta das novidades do universo esportivo com o longevo programa Stadium, conduzido às 21h pelos jornalistas Paulo Garritano e Marília Arrigoni.

Confira os novos horários da faixa nobre da TV Brasil

Segunda-feira

21h30 Um Jogo de Emoções

22h00 No Mundo da Bola

23h00 Impressões

23h30 Fique Ligado

00h00 Bravos

Terça

21h30 Caminhos da Reportagem

22h30 Brasil em Pauta

22h30 Parques do Brasil

23h00 Futurando

23h30 Fique Ligado

00h00 Um Olhar Sobre o Mundo

Quarta

21h30 Cine Retrô - Mazzaropi

23h30 Fique Ligado

00h00 Cine Nacional

Quinta

21h30 Faróis do Brasil

22h00 Fortes do Brasil

22h30 Galápagos

23h30 Fique Ligado

00h00 Amazônia Legal

Sexta

21h30 Grandes Musicais

22h30 Todas as Bossas

23h30 Fique Ligado

00h00 Visceral Brasil