TV Brasil Animada apresenta 22 atrações e novas estreias em julho

A partir de julho, a TV Brasil Animada - faixa de programação infantojuvenil da TV Brasil - exibe estreias e passa a contar com ainda mais diversidade de animações na telinha. No total, são 22 atrações com os personagens favoritos da criançada. Os títulos possuem em comum a valorização da diversidade, da inclusão e da cidadania, eixos diretamente ligados à estratégia da emissora pública.

Atualmente, as animações ocupam 60% da TV Brasil Animada, que preenche mais de dez horas diárias de conteúdo na grade de programação da TV Brasil. Além do próprio canal da emissora, o conteúdo também é disponibilizado na TV aberta por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e do aplicativo EBC Play. A programação pode ser assistida de segunda a sexta-feira, a partir de 7h45, e aos sábados, das 10h às 14h.

A grande estreia do mês fica por conta da animação Zou. Inspirada em uma série francesa de livros infantis, a obra tem como personagem principal a zebrinha Zou, que vive aventuras com as quais toda criança se identifica. O personagem carrega fortes valores morais e, ao se preocupar com o bem-estar da família e amigos, proporciona aprendizados às crianças por meio do exercício da empatia e da comunicação.

Qualidade, diversidade e cidadania

A TV Brasil Animada difunde conteúdos educativos e que fortalecem valores morais. Os títulos proporcionam conhecimento e agregam valor à programação educativa produzida para os jovens cidadãos. Na escolha de suas atrações, a emissora, além da inclusão e da cidadania, também privilegia a diversidade de técnicas e procedimentos utilizados.

Para definição dos produtos exibidos, a TV Brasil reflete sobre as nuances relacionadas às produções audiovisuais, o que engloba a contínua busca por disponibilizar conteúdos com distintas técnicas de animação provenientes de diferentes regiões do Brasil e de produtores estrangeiros. Atualmente, mais de 70% das animações exibidas na TV Brasil Animada são produções brasileiras. As demais obras são estrangeiras, provenientes de variados continentes.

A força e criatividade do mercado brasileiro se destacam. As produções utilizam desde técnicas que exploram computação gráfica e uso de algoritmos para construção de espaços virtuais e personagens com entregas em 2D ou 3D, às narrativas com estética artesanal que privilegiam aspectos e detalhes para se aproximar do público, compondo uma obra mais artística e de representatividade cultural.

De acordo com o gerente de Parcerias da TV Brasil, José Cardozo, "adequação temática e narrativa, potência estética, capacidade de atratividade e modelo de negócio" são alguns dos critérios observados nos estudos conduzidos pela área para avaliar se as animações estão alinhadas aos objetivos editoriais do canal público.

Igualmente fundamental para avaliação dos projetos é o que a área chama de "proposta cidadã", ou seja, quais benefícios a exibição das séries de animação possibilitará para as quatro áreas-chaves do desenvolvimento infantil - cognitivo, social, emocional e físico.

A TV Brasil possui a maior faixa infantil da TV aberta brasileira. Totalmente livre de publicidade, a TV Brasil Animada oferece séries infantis educativas, divertidas e com foco na diversidade brasileira para uma das sociedades mais miscigenadas do mundo. "Nós acreditamos que ser uma TV pública significa ser inclusiva e responsável na representação de todas as crianças brasileiras", afirma Cardozo.

Modelo de negócio diversificado

O estabelecimento de parcerias por parte da TV Brasil com diferentes instituições propicia a movimentação da indústria brasileira de animação, bem como também estimula a produção independente e a representatividade das diferentes regiões do País.

Enquanto modelo de negócio, é possível avaliar diferentes formatos a depender da perspectiva do parceiro em relação ao projeto e potencial de difusão; desde coproduções, pré-licenciamentos, aquisições e intercâmbios à atuação para obtenção de recursos por meio de editais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav).

Serviço

Atrações a partir de julho na TV Brasil Animada:

Segunda a Sexta, a partir de 07h45, e aos Sábados, de 10h às 14h.

Sintonize a TV Brasil aqui.

Atrações de julho:

Lupita no Planeta de Gente Grande, Brinquedonautas, Mytikah - O Livro dos Heróis, Além da Lenda, A Turma do Seu Lobato, Bela Criativa, Diário de Luli, Caninópolis, SOS Fada Manu, Jelly Jamm, O Show da Luna, Giramille, Peixonauta, Mouk, Conta Comigo, Cantando com Ping e Pong, Poderoso Mike, Bottersnikes & Gumbles, Meu Cavaleiro e Eu, Sr. Texugo e Dona Raposa, Foi Assim e Assado, Nina Perguntadeira, Julio & Verne - Os Irmãos Gemiais, Sésamo, Os Chocolix, Ready Jet Go!, Casa da Árvore, Os Vizinhos Piratas, Ernest & Celestine, Carrapatos e Catapultas e Zou.

Ao mesmo tempo, a TV Brasil é a janela em TV aberta e gratuita que possibilita ao público ter acesso a títulos estrangeiros e premiados, muitas vezes somente exibidos em canais de TV por assinatura.