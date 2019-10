Tusk diz que recebeu sinal promissor de Varadkar sobre possível acordo de Brexit

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou hoje no Twitter que o Reino Unido ainda não apresentou uma proposta viável e realista para o Brexit, mas ressaltou ter recebido "sinais promissores" do primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, de que um acordo é possível.

Ontem, Varadkar se reuniu com o premiê britânico, Boris Johnson, para discutir a questão do Brexit. Segundo nota divulgada ontem por Johnson, o diálogo foi construtivo e eles viram um "caminho para um possível acordo".