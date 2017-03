Tusk, da UE, apresentará proposta de negociação do Brexit na sexta-feira

O Presidente do Conselho da União Europeia (UE), Donald Tusk, afirmou nesta quarta-feira que terá um mandato pronto de negociação para os países membros da União Europeia até sexta-feira, dois dias depois de o Reino Unido ter acionado o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, que dá início ao processo de divórcio com o bloco.

Tusk disse que "compartilharia diretrizes de negociações" com os 27 Estados membros quando estiver em Valletta, em Malta, na sexta-feira.

Uma vez entregue as diretrizes, os 27 membros terão que avaliá-las numa reunião de cúpula marcada para acontecer em Bruxelas no dia 29 de abril.

Posteriormente, essas diretrizes terão de ser vertidas em textos legais estritos e as negociações poderiam começar na segunda quinzena de maio.

Em discurso hoje, Tusk disse que "já sentimos saudades" depois dele ter recebido a notificação oficial da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, desencadeando o processo formal do Brexit.

Tusk afirmou ainda que a saída do Reino Unido tornará a UE "mais determinada e mais unida do que antes" e que fará das "difíceis negociações à frente um sucesso".

No entanto, o presidente do Conselho disse que "não há nada a ganhar neste processo", acrescentando que "o nosso objetivo é claro: minimizar o custo para os cidadãos, às empresas e aos países membros". Segundo ele, "temos todas as ferramentas para conseguir isso". Tusk terminou dizendo que no futuro, "esperamos ter o Reino Unido como um parceiro próximo". Fonte: Associated Press

