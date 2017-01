Turquia, Rússia e Irã chegam a acordo para impulsionar cessar-fogo na Síria

A Turquia, a Rússia e o Irã chegaram a um acordo sobre um mecanismo de três vias para controlar e fazer cumprir um cessar-fogo na Síria, informou a agência de notícias estatal turca Anadolu.

O anúncio é o primeiro sinal de progresso durante o segundo dia de negociações em Astana, no Casaquistão, entre o governo sírio e as facções rebeldes.

A agência Anadolu informou que o mecanismo permitiria que os três países respondessem imediatamente aos relatos sobre violações do cessar-fogo, usando "sua influência" para acabar com os ataques. A informação foi dada por fontes que não puderam ser identificadas.

Anadolu disse também que o acordo faz parte de um artigo que será divulgado no final do dia. A agência disse, contudo, que a declaração final ainda será elaborada. Fonte: Associated Press

