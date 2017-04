Turquia: Presidente Erdogan adota tom conciliador após vitória em referendo

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ressaltou a margem de 1,3 milhão de votos no referendo a favor da ampliação dos poderes do Poder Executivo no país. Erdogan adotou um tom conciliador ao falar aos repórteres em Istambul sobre os resultados pleito.

Ele agradeceu a todos os eleitores independentemente de como votaram e descreveu o referendo como uma "decisão histórica". De acordo com os resultados apurados pela agência de notícias estatal Anadolu, o voto "sim" teve cerca de 51,3% dos votos contra 48,7% para o "não", com mais de 99% das urnas apuradas. Fonte: Associated Press.

