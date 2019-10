Turquia planeja ataque militar à Síria, segundo EUA

Os Estados Unidos disseram que, sem o envolvimento das forças militares norte-americanas, a Turquia planeja lançar uma operação militar iminente contra os combatentes curdos no norte da Síria.

A Casa Branca fez o anúncio após uma conversa telefônica entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, no domingo (6).

Foi anunciado que as forças militares dos EUA não permanecerão mais no norte da Síria agora que o grupo Estado Islâmico foi considerado derrotado.

O norte da Síria está efetivamente sob o controle dos combatentes curdos que, junto com os Estados Unidos, lutaram contra o grupo Estado Islâmico.

Entretanto, Erdogan considera os curdos sírios terroristas que têm relações com os curdos separatistas na Turquia. Ele tem procurado estabelecer uma “zona segura” no norte da Síria para separá-los de seu país.

Nesta segunda-feira (7), um porta-voz das Forças Democráticas Sírias Curdas disse que as forças dos EUA estão se retirando da fronteira e não cumprindo com suas responsabilidades. O porta-voz também disse que as Forças Democráticas Sírias Curdas estão determinadas a proteger a área.

* Agência pública de notícias do Japão