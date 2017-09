Turquia: Governo pressiona contra referendo de independência curda no Iraque

Autoridades turcas estão pressionando os líderes curdos iraquianos a cancelar um referendo de independência marcado para os próximos dias, à medida que o parlamento da Turquia se reúne para renovar um mandato para que as forças armadas do país intervenham no Iraque e na Síria.

O primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, disse neste sábado que o referendo de segunda-feira para criar um estado curdo no vizinho Iraque é "um erro, uma aventura".

Yildirim diz que o país tomaria medidas diplomáticas, políticas e econômicas de acordo com "desenvolvimentos no terreno". Ele acrescentou que uma operação transfronteiriça também era uma opção.

O primeiro-ministro disse que a votação do Parlamento neste sábado permitiria que os militares se envolvessem em "todos os tipos de movimento" que ameaçavam a segurança da Turquia.

Enquanto isso, as Forças Armadas turcas disseram que unidades adicionais se juntaram a exercícios realizados perto da fronteira iraquiana, enquanto o chefe de gabinete da Turquia recebeu seu colega iraquiano no país. Fonte: Associated Press.

