Turquia estende prazo de estado de emergência instaurado após tentativa de golpe

O primeiro-ministro da Turquia, Binali Yildirim, disse nesta quinta-feira que o estado de emergência, após a tentativa falhada de um golpe em julho do ano passado, será estendida "por um pouco mais". O prazo do estado de emergência estava previsto para expirar no próximo mês.

A Turquia declarou o estado de emergência para facilitar a sua repressão a uma rede de seguidores do clérigo muçulmano Fethullah Gulen, a quem a Turquia acusa de orquestrar a tentativa falhada de golpe no dia 15 de julho. Mas os críticos dizem que o governo tem usado os poderes de emergência para reprimir todos opositores do governo.

Mais de 41.000 pessoas foram presas desde a tentativa de golpe, incluindo jornalistas. Mais de 100 mil pessoas foram expurgadas da função pública.

Yildirim disse que o estado de emergência foi declarado para expulsar os seguidores de Gulen de "todas as partes da administração estatal e agências estatais". Fonte: Associated Press

