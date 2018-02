Turquia: Erdogan diz que helicóptero do país foi derrubado no norte da Síria

Um helicóptero militar turco caiu no norte da Síria, elevando para sete o número de soldados mortos neste sábado na ofensiva de Ancara contra a milícia curda síria. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que o helicóptero foi "derrubado" na operação de Afrin. Falando em Istambul, Erdogan não mencionou por nome as Unidades de Proteção do Povo Curdo Sírio, ou YPG, mas insinuou que a milícia curda síria seria culpada pelo incidente.

O primeiro-ministro do país, Binali Yildirim, voltou atrás nesse posicionamento logo depois, dizendo que a causa do acidente do helicóptero ainda não está clara e que as investigações estão em andamento. "Nós não temos provas ou documentos para determinar que ele caiu por qualquer interferência externa", disse Yildirim a repórteres na província de Mugla.

As Forças Armadas turcas disseram em comunicado que dois soldados foram mortos quando

um helicóptero de ataque caiu e foi destruído por volta das 13h (horário local). Uma equipe técnica lançou uma investigação. O porta-voz da milícia curda Mustafa Bali disse que seus combatentes derrubaram o helicóptero em Raju, no noroeste de Afrin.

Em outras duas notas, o Exército turco anunciou que mais cinco soldados turcos foram mortos e nove feridos na ofensiva neste sábado, levando o número de mortes de militares a 26 desde o dia 20 de janeiro. Fonte: Associated Press.