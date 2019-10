Turquia diz que não há necessidade de novas operações militares

A Turquia afirmou que, no momento, não há necessidade de realizar novas operações militares para retirar as forças curdas do norte da Síria, ao longo da fronteira com o país.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa, depois de o governo ter fechado um acordo com a Rússia para cooperar na retirada de combatentes da região.

Nessa terça-feira (22), Turquia e Rússia concordaram que a polícia militar russa e os guardas fronteiriços do presidente sírio Bashar Al Assad entrariam em uma região fora do campo de operação turco, a partir do meio-dia de hoje (23).

De acordo com os dois lados, o objetivo é trabalhar visando a retirar forças curdas da região fronteiriça no período de 150 horas.

Os dois países vão fazer patrulhas conjuntas em área de dez quilômetros da fronteira.



*Emissora pública de televisão do Japão