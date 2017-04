Turquia diz que foi usado gás sarin em ataque químico na Síria

O resultado de autópsias em três vítimas do ataque químico na Síria sugere que o gás sarin foi a causa das mortes, informou o ministério da Saúde da Turquia.

Uma equipe técnica forense da Turquia, com especialistas das Nações Unidas, examinaram três sírios que morreram após serem trazidos para o país para tratamento após o ataque. O número de mortes já chega a 85 pessoas. A Unicef divulgou que pelo menos 27 crianças estão entre as vítimas e aproximadamente 550 outras foram afetadas.

A autópsia mostra que as vítimas sofreram com um excesso de fluido nos pulmões, aumento do peso desses órgãos e sangramento interno antes da morte.

O governo da Síria mantém a posição que não utilizou armas químicas, culpando os rebeldes por estocarem a substância.

O ministro de Relações Exteriores da França exigiu que as negociações de paz sobre a Síria voltem a ser discutidas e quer que o presidente do país, Bashar al-Assad seja julgado pelo ataque químico. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.

