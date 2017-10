Turquia detém 143 suspeitos de pertencer ao Estado Islâmico

As forças da Turquia detiveram nas últimas horas 143 pessoas suspeitas de fazerem parte do Estado Islâmico (EI) em oito diferentes províncias, informou hoje (29) a agência turca Anadolu.

As batidas começaram ontem na capital Ancara, com a detenção de 49 suspeitos, mas ganharam tons mais dramáticos quando a polícia descobriu quatro pessoas que supostamente preparavam um atentado em um estacionamento de um shopping de Istambul. As informações são da agência de notícias EFE.

Na operação, foi ferido um dos suspeitos e o veículo que pertencia aos detidos foi detonado de forma controlada pela polícia.

Horas mais tarde, a polícia desmantelou duas células em Istambul em diferentes apartamentos nos bairros de Arnavutköy e Esenyurt.

Ambas as casas sofreram incêndios, e, após apagar as chamas, a polícia descobriu produtos químicos para fabricar bombas, bolas de metal, pregos, motores, componentes elétricos, cabos e pilhas, detalhou a Anadolu.

Na cidade de Bursa, quarta maior do país, situada 90 quilômetros ao sul de Istambul, a polícia deteve 39 pessoas suspeitas de fazerem parte do Estado Islâmico, entre elas, 28 sírios e dois homens do Azerbaijão.

Em Erzurum, no leste de Anatólia, os agentes detiveram 22 suspeitos e apreenderam duas pistolas sem licença, duas escopetas e vários documentos.

Mais prisões

Em Esmirna, terceira maior cidade turca, situada no litoral do Egeu, os agentes prenderam 15 suspeitos, seis deles sírios, entre eles duas mulheres.

A eles se somam cinco detidos na cidade ocidental de Eskisehir, quatro deles iraquianos e uma pessoa oriunda da república russa do Tartaristão, assim como outros quatro, todos iraquianos, em Çankiri, província ao norte de Ancara.

A polícia suspeita que as redes do Estado Islâmico planejavam cometer atentados de grande envergadura durante este domingo, quando se comemora o Dia da República na Turquia.

