Turquia coordena movimentos de tropas na Síria com a Rússia

O porta-voz do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que seu país dialoga com a Rússia para coordenar movimentos de tropas no norte da Síria para evitar qualquer encontro com militares sírios. As forças do governo sírio e os combatentes da oposição apoiados pela Turquia estão em uma corrida para tomar a cidade de al-Hab do Estado Islâmico.

As forças turcas e sírias até agora têm evitado o conflito direto, apesar da retórica hostil entre Erdogan e o presidente sírio, Bashar al-Assad. As forças rivais estão a 3 quilômetros uma da outra, em lados opostos de al-Bab. Fonte: Associated Press.

