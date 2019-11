Turquia começa a deportar jihadistas estrangeiros

A Turquia vai começar hoje (11) a expulsar membros estrangeiros do grupo Estado Islâmico (EI) que mantém detidos, anunciando a deportação de um jihadista americano e a expulsão de sete outros "de origem alemã".

"Um terrorista estrangeiro americano será deportado da Turquia depois de todas as etapas concluídas", disse o porta-voz do Ministério do Interior turco, Ismail Catakli, sem especificar o destino.

Sete outros "terroristas estrangeiros de origem alemã serão deportados na quinta-feira", acrescentou, citado pela agência estatal de notícias Anadolu.

O início da expulsão de jihadistas estrangeiros a partir de hoje foi anunciado na sexta-feira pelo ministro do Interior turco, Süleyman Soylu."

"Não há necessidade de correr: nós enviaremos de volta os membros do Estado Islâmico, eles são seus, façam o que quiserem", acrescentou.

O ministro turco não especificou quais são os países destinatários, mas dirigiu-se à Europa durante seu discurso em Ancara.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse, na sexta-feira, que a Turquia capturou 287 pessoas que escaparam das prisões na Síria após o início da ofensiva em Ancara.