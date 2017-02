Turquia aprova referendo constitucional que pode dar novos poderes a Erdogan

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, aprovou nesta sexta-feira a realização de um referendo constitucional para aprovar reformas que garantiriam novos poderes ao presidente do país.

A medida foi introduzida pelo partido do presidente após debates acalorados, às vezes violentos, no Parlamento no mês passado.

A proposta garante ao presidente - que tem uma posição figurativa na Turquia, poderes para apontar ministros de governo, dissolver o Parlamento, declarar Estado de Emergência, emitir decreto e apontar metade dos membros da mais alta corte do país.

O projeto foi apoiado pela maioria dos parlamentares mas ficou abaixo do necessário para garantir sua implementação sem a consulta aos eleitores. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários