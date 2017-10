Turquia anuncia grande operação de segurança em província na Síria

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou neste sábado que seu país lançou uma operação "séria" na província de Idlib, no noroeste da Síria, juntamente com as forças de oposição sírias, seguindo os esforços internacionais de tornar segura uma das regiões mais devastada pela guerra.

A operação era altamente esperada na província, onde a Al-Qaeda está vinculada aos militantes, após conversas no mês passado na capital do Casaquistão, Astana, quando a Turquia, o Irã e a Rússia concordaram em criar "uma zona de escalada" na província.

A Turquia é uma forte apoiadora dos combatentes da oposição síria, enquanto o Irã e a Rússia se voltam para o presidente Bashar Assad. Moscou juntou-se à guerra dois anos atrás, enquanto Teerã enviou milhares de combatentes.

No final de setembro, o presidente russo Vladimir Putin visitou a Turquia, onde ele

discutiu a situação na Síria com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e no início desta semana o líder turco foi para Teerã.

Erdogan disse que a operação era um "novo passo" para estabelecer segurança em Idlib.

"Hoje, há uma operação séria no Idlib e isso continuará", disse ele.

Respondendo às questões dos jornalistas após o discurso televisivo, Erdogan disse:

"O exército sírio livre está liderando uma operação no Idlib agora mesmo", referindo-se a uma moderação de grupos rebeldes na Síria. Ele acrescentou que o exército turco não estava ainda na província.

As forças sírias apoiadas pela Turquia estão lutando contra o grupo Levant Liberation, ligado à Al-Qaeda, anteriormente conhecido como Front Nusra. Nas últimas semanas, militares turcos enviaram tanques e veículos blindados à fronteira com

Idlib.

Erdogan disse aos jornalistas que a Turquia proporcionaria segurança dentro de Idlib e a Rússia na periferia. No mês passado, uma "zona de desescalada" negociada na província de Idlib, na sua maioria rebelde, foi anunciada durante as conversas em Astana. Irã, Turquia e Rússia chegaram ao acordo para quatro zonas no início deste ano como parte de seus esforços para negociar o fim da guerra civil síria. Fonte: Associated Press

