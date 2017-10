Turquia ameaça impor bloqueio contra curdos do Iraque

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, sugeriu que seu país, o Irã e o Iraque avaliam a imposição de um bloqueio contra a região dos curdos no Iraque, com o fechamento do espaço aéreo e das fronteiras, após os curdos votarem na semana passada em um plebiscito pela independência.

"Todo o espaço aéreo será fechado, os voos já foram banidos", afirmou Erdogan em discurso. "Em breve as fronteiras também serão fechadas."

Erdogan afirmou que o líder curdo no Iraque, Masoud Barzani, que atuou pelo plebiscito pela secessão, ameaçou a segurança de toda a região. "Não queremos permitir que nossa região e a segurança do nosso país sejam ameaçados apenas porque algumas pessoas querem realizar seu sonho de infância", criticou o líder turco.

Mais de 90% dos curdos iraquianos votaram pela independência no plebiscito, rejeitado como ilegal pelo governo central iraquiano e por seus vizinhos. Fonte: Associated Press.

